La inmobiliaria española Eurofund desembarca en solitario en Reino Unido

La empresa española de inversión y desarrollo inmobiliario Eurofund Group ha adquirido el centro comercial y de ocio The Broadway, ubicado en Bradford, en una operación que supone su primera inversión en solitario en Reino Unido.

En la mejora de este inmueble, que ahora adquiere como propietario único, la compañía española que hasta ahora había apostado por modelos de copropiedad, invertirá unos 11,5 millones de euros.

Se trata, como la propia firma ha explicado, de mejorar la experiencia del cliente: por las instalaciones de The Broadway pasan anualmente unos 11 millones de personas, que recorren sus 53.000 metros cuadrados para visitar tiendas de marcas como Primark, JD Sports, H&M, Next, Flip Out y The Light Cinema. Se suma, por tanto, a otro activo similar en Glasgow, que comparte con la sociedad inmobiliaria Henderson Park, y que ha alcanzado récords de 17 millones de visitas anuales y una ocupación cercana al 95%.

Ahora, esta adquisición en solitario se enmarca en la estrategia de expansión europea de la firma durante este año 2026 y, para su consejero delegado, Ion Saralegui, marca "un antes y un después" en su modelo de negocio.

Los datos de la compañía, revelan que su cartera actual en Europa genera un valor añadido bruto de 1.200 millones de euros y 26.000 empleos, y su previsión es escalar hasta superar los 1.800 millones de euros el año que viene. En sus activos de retail se registran unos 48 millones de visitantes anuales en el continente, lo que se traduce en un volumen de ventas de 1.090 millones de euros y una contribución fiscal de 466 millones.