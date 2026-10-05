Intesa sube la apuesta por Monte dei Paschi en plena reorganización de la banca italiana

La banca italiana atraviesa una de sus mayores oleadas de consolidación de los últimos años, con varias entidades tratando de ganar escala y reforzar su posición en un mercado todavía muy fragmentado. En ese tablero, Intesa Sanpaolo ha dado ahora un paso decisivo al elevar a 31.400 millones de euros su oferta por Monte dei Paschi y conseguir el respaldo de Delfin, que controla el 17,6% del capital del banco sienés.

En concreto, el grupo bancario más grande de Italia ha mejorado la parte en efectivo de su propuesta, que pasa de uno a 1,25 euros por acción, mientras mantiene el intercambio de 1,6 títulos propios por cada acción de Monte dei Paschi. Si todos los accionistas aceptasen la oferta, la contraprestación alcanzaría unos 27.600 millones de euros en acciones y 3.800 millones de euros en efectivo.

Pero, además, el respaldo de Delfin introduce ahora un elemento nuevo. La sociedad, propietaria de 534,7 millones de acciones de Monte dei Paschi, se ha comprometido a acudir a la oferta de Intesa con toda su participación y a votar en la próxima junta, el próximo 29 de octubre, de forma coherente con las condiciones planteadas por el comprador.

A este escenario se llega en un momento en el que Italia está atravesando una sucesión de movimientos cruzados entre entidades financieras que buscan ganar tamaño, reforzar su negocio doméstico y mejorar su capacidad para competir en un sector europeo que lleva años reclamando mayor consolidación, con Monte dei Paschi como pieza clave tras años de pérdidas, rescates públicos y profundas reestructuraciones.