La gran banca española cierra su mejor semestre, con más de 20.000 millones en beneficios

La gran banca española vuelve a pulverizar sus registros en el primer semestre de este año, apoyada en el crecimiento de su negocio, el aumento de la actividad comercial y unos niveles de rentabilidad casi en máximos. Las seis entidades cotizadas lograron más de 20.000 millones de euros de beneficio en los seis primeros meses de 2026, lo que supone un crecimiento del 18% con respecto al año anterior, cuando las ganancias de Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja sumaban más de 17.000 millones de euros.

Detrás de estas cifras está el importante lucro cosechado por Banco Santander entre enero y junio, que roza los 9.000 millones de euros (si bien algo más de un 22% corresponde al impacto extraordinario de la venta de su filial en Polonia y no obedece a la marcha del negocio), y también la gran mitad de año que ha firmado la entidad de origen vasco, con beneficios récord por encima de los 6.000 millones de euros.

El resto de la cuantía hasta los 20.164 millones de euros totales procede de CaixaBank, que se anotó una subida del 8,5% hasta superar los 3.200 millones de euros de ganancias; complementado con los 971 millones de euros aportados por Banco Sabadell, los 605 millones que ganó Bankinter y los 361 obtenidos por Unicaja.

Pero al margen de las entidades cotizadas, otros bancos españoles han logrado importantes resultados en el mismo período de tiempo. Así, Kutxabank creció un 22%, hasta los 405 millones de euros; Abanca registró un beneficio después de impuestos de 386 millones de euros (un 9,6% menos) e Ibercaja aumentó un 2,1% al sumar 184 millones de euros de ganancias.