La inversión extranjera en España crece un 31%, pero las salidas de capital se disparan por encima del 140%

España ha vuelto a captar más capital extranjero durante la primera mitad de 2026, aunque detrás del fuerte crecimiento de las entradas aparece una fotografía bastante más desigual. La inversión extranjera directa bruta aumentó un 31,2%, hasta 12.446 millones de euros, impulsada por Estados Unidos y por las grandes operaciones empresariales y el crecimiento de nuevos proyectos; pero las desinversiones se dispararon un 142%, provocando que la inversión extranjera neta retrocediera un 40% hasta apenas superar los 3.400 millones de euros.

Los datos, actualizados este lunes por el Registro de Inversiones Extranjeras del gobierno de España, muestran así dos movimientos simultáneos: España recibe más dinero del exterior que hace un año, pero también registra muchas más salidas.

Estados Unidos encabeza con claridad las entradas. Sus inversores aportaron más de 2.857 millones de euros, prácticamente uno de cada cinco euros que entraron en España procedentes del exterior, lo que supone elevar el desembolso un 84% con respecto al primer semestre del año pasado. Le siguen Francia, con 2.129,1 millones de euros, y Reino Unido, con 1.845,9 millones; mientras que a mayor distancia aparecen Portugal, con 788,6 millones; Alemania, con 723,7 millones; Países Bajos, con 579,9 millones; Corea del Sur, con 565,3 millones; Italia, con 545,6 millones; y Japón, con 440,6 millones.

El liderazgo estadounidense esconde, sin embargo, una intensa salida de capital. Pese a esa enorme inversión bruta, el semestre concluye con un saldo neto negativo por encima de los 993 millones de euros a causa de desinversiones por aproximadamente 3.851 millones de euros. Es un caso similar al de Reino Unido, el tercer mayor inversor bruto pero el último país teniendo en cuenta que el saldo neto supera los -2.000 millones de euros debido a unas desinversiones de 3.847 millones de euros. Por tanto, entre estos dos países, la desinversión en España durante la primera mitad de 2026 ronda los 7.700 millones de euros.

La situación es diferente entre otros grandes inversores. Francia pasa a encabezar la clasificación cuando se mide la inversión neta, con 1.782,3 millones de euros. Portugal conserva prácticamente todas sus entradas, con 788,2 millones netos; Alemania registra 685,9 millones netos; Países Bajos alcanza 509,4 millones netos e Italia se sitúa en 506,8 millones.

Corea del Sur e Italia

El comportamiento de Corea del Sur es uno de los movimientos más llamativos de los datos publicados por el gobierno de España. En solo seis meses ha aportado 565,3 millones de euros de inversión bruta, frente a apenas 49,3 millones durante todo 2025. También el país que dirige Giorgia Meloni acumula ya más capital en medio año que durante todo el anterior, cuando sumó 506,7 millones de euros.

Composición

La composición de la inversión ofrece otra señal favorable. Los proyectos de nueva creación (greenfield) aumentaron más de un 52% durante el semestre. Si se añaden las inversiones destinadas a ampliar o transformar instalaciones existentes (brownfield), ambas categorías representan el 30,5% de toda la inversión extranjera recibida. De este modo, casi uno de cada tres euros está asociado a crear o ampliar capacidad productiva, frente a operaciones que fundamentalmente suponen un cambio de propietario de activos existentes.

Las grandes operaciones corporativas también han pesado en las cifras. Entre ellas figura la adquisición por Orange de la participación de MasOrange que todavía no controlaba, pactada en 4.250 millones de euros, o la entrada de Apollo en el Atlético de Madrid, aunque el valor anunciado de una adquisición no tiene por qué trasladarse íntegramente y en el mismo momento a los registros estadísticos de inversión extranjera.

Destino de la inversión

La inversión mantiene además una elevada concentración territorial. Madrid recibió 5.635,7 millones de euros, alrededor del 45% del total nacional, seguida por Cataluña, con 2.358,6 millones; Comunidad Valenciana, con 1.845,8 millones; y Andalucía, con 903,6 millones. Solo las tres primeras concentran cerca de cuatro de cada cinco euros de inversión extranjera registrados durante el semestre.

En el vagón de cola, en cambio, figuran Castilla-La Mancha (129,2 millones de euros); Baleares (126,1 millones) y la Región de Murcia (110,9 millones).