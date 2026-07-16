La inversión hotelera en España y Portugal, en máximos históricos impulsada por el tirón del lujo

El ritmo de inversión hotelera en España y Portugal no para. Durante el primer semestre de este año se cerraron operaciones por valor de unos 2.600 millones de euros, lo que supone un 27% más que la cifra de la primera mitad de 2025 y el mayor volumen registrado en los seis primeros meses de cualquier ejercicio.

Según los datos de la consultora inmobiliaria CBRE, el grueso de los fondos recayeron en España, con 2.100 millones de euros de inversión, lo que indica un crecimiento interanual del 18%, mientras Portugal, con apenas 512 millones de euros, registra un espectacular aumento del 82%.

El principal motor del mercado sigue siendo el segmento de cinco estrellas y de gran lujo, que acaparó cerca del 47% de la inversión hotelera en la península ibérica. En el caso de Portugal, su protagonismo fue aún mayor, al representar el 85% del capital. Este dato, unido a que la práctica totalidad de la actividad en el mercado luso estuvo liderada por compradores internacionales, pone sobre la mesa el creciente interés por los activos de alta gama en el país vecino. Mientras tanto, en España predominó claramente el inversor nacional, con una apuesta cercana a los 1.400 millones de euros.

En cuanto al perfil del comprador, los inversores institucionales siguen siendo los más activos durante el primer semestre del año, con unos 1.200 millones de euros; mientras las cadenas hoteleras destinaron unos 680 millones de euros, equivalentes al 25% del volumen transaccionado; y los inversores privados concentraron un 23%.

De cara a la segunda parte de este año, España se posiciona como el mercado más atractivo para la inversión hotelera en Europa, tal y como se desprende de los resultados de la European Hotel Investor Intentions Survey 2026.