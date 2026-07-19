Irlanda del Norte licita un marco de 66 millones de euros para renovar estructuras viarias

El Peace Bridge sobre el río Foyle, en Derry/Londonderry

Irlanda del Norte ha lanzado un concurso para un acuerdo marco de mantenimiento, reparación y construcción de estructuras viarias, valorado en 57 millones de libras sin IVA, unos 66 millones de euros.

Se trata de la licitación de un contrato concebido para cubrir actuaciones repartidas por todo el territorio durante un periodo de cuatro años.

El contrato incluye trabajos en alcantarillas, estructuras de carretera, obras próximas a cauces, protección frente a erosión, reparación de hormigón, acero estructural, impermeabilización, juntas de expansión, pintura y actuaciones auxiliares en carreteras en servicio.

La documentación, a la que ha tenido acceso La Región Internacional, contempla además trabajos cerca de la red ferroviaria norirlandesa.

La licitación está abierta hasta el 28 de julio y la adjudicación está prevista para el 22 de septiembre, con el inicio fijado para el 1 de noviembre y una vigencia señalada hasta el 31 de octubre de 2030.

Distintos lotes

El contrato se divide en varios lotes para combinar proyectos de mayor tamaño con encargos territoriales más pequeños.

Uno de ellos cubrirá actuaciones puntuales de entre 750.001 libras y cinco millones de libras, mientras que otros lotes permitirán ordenar trabajos de menor importe, de hasta 750.000 libras, en distintas zonas del país.