Irlanda del Norte saca a licitación un contrato tecnológico de casi 1.000 millones de euros para sus escuelas

Irlanda del Norte ha sacado al mercado una de las mayores licitaciones públicas de tecnología abiertas ahora mismo en Europa. Por un importe de casi 10.000 millones de euros, la autoridad con sede en Belfast busca contratar a un proveedor para renovar la infraestructura tecnológica de su sistema educativo.

Según la documentación interna, a la que ha tenido acceso La Región Internacional, inicialmente se ha abierto un plazo de consultas que termina el 1 de julio. La administración educativa advierte, además, de que el avance de las siguientes fases queda sujeto a la aprobación del business case.

Y es que el contrato no se limita a una compra puntual de equipos. Su alcance cubre una plataforma tecnológica integral para el sistema escolar, con servicios de infraestructura y red, identidad digital, centro de operaciones de seguridad, soporte tecnológico, gestión del servicio y otros elementos; todo ello pensado para una red de más de 1.100 colegios y unos 350.000 alumnos, además de 22.000 profesores y 40.000 empleados no docentes.

Tomando como referencia la finalización prevista de la transición el 31 de marzo de 2028, el contrato se extendería desde esa fecha hasta el 31 de marzo de 2035 con hasta siete prórrogas de un año, lo que llevaría la vigencia máxima de la adjudicación hasta 2042.