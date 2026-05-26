Luxemburgo licita una herramienta para detectar deepfakes y contenido generado por IA

Luxemburgo ha lanzado una licitación para desarrollar una herramienta pública de detección de contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial, tanto en formato de video o de imagen como de audio.

Entre las exigencias del pliego figura que el nuevo sistema pueda categorizar el contenido, determinar objetivamente si es un deepfake y justificar los motivos de esa calificación.

Se trata de un proyecto vinculado a la autoridad luxemburguesa del audiovisual, que pretende con ello identificar cualquier contenido sintético basándose en evidencias técnicas, y el plazo para concurrir a la licitación termina el próximo 22 de junio.

Con esta herramienta, Luxemburgo se alinea con países como Reino Unido o Estados Unidos, que están invirtiendo en la detección de deepfakes, mientras la Unión Europea también ha incluido este tipo de mapeos dentro de los programas de seguridad civil.

En el caso del pequeño país europeo, por el momento persigue analizar casos vinculados a actividades profesionales del ámbito audiovisual, a fin de comprobar si se está etiquetando correctamente que un contenido ha sido generado o manipulado con IA, toda vez que este incumplimiento puede acarrear sanciones millonarias con base en la normativa de la UE.