Italia adjudicará por casi 14,4 millones de euros la construcción de su nueva embajada en Nairobi

La construcción de la nueva embajada de Italia en Nairobi sale a concurso público por una cuantía cercana a los 14,4 millones de euros.

En concreto, las autoridades italianas han abierto un procedimiento restringido para adjudicar esta obra en Kenia, que tiene un plazo de ejecución de dos años.

Se trata de ejecutar un complejo de edificios —la propia embajada, la oficina de la agencia italiana de cooperación para el desarrollo, el instituto italiano de cultura y la sección consular— que se ubicarán sobre un terreno montañoso, siguiendo el proyecto del arquitecto Alfonso Femia.

De hecho, dado que la colina se aprovechará para crear plataformas sobre las que se situarán los edificios, conectados entre sí por caminos transitables para vehículos y peatones, una de las características clave del proyecto es la construcción de estructuras de contención para la estabilización del suelo.

Este nuevo complejo diplomático se construirá próximo al bosque de Karura, una de las principales zonas verdes de la ciudad keniata, sobre una superficie total de aproximadamente 10.250 metros cuadrados.

El plazo para depositar la documentación de cara a ser seleccionado para esta obra finaliza el próximo 30 de abril.