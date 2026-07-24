Milán licita por más de 1.100 millones de euros la ampliación del metro hasta Monza

Recreación de la prolongación de la línea M5 del metro desde Milán hasta Monza

Milán ha abierto una licitación internacional de más de 1.100 millones de euros para ejecutar la prolongación de su línea M5 de metro hasta Monza, en una ampliación que añadirá 12,6 kilómetros y 11 estaciones al trazado actual.

Se trata de una de las mayores operaciones de infraestructura urbana abiertas actualmente en Italia, tanto por su tamaño como por su complejidad y su valoración económica. De hecho, el presupuesto global se aproxima a los 1.900 millones de euros, una cifra que incluye también los trenes, la señalización y la automatización.

El contrato principal, por su parte, cubre la redacción del proyecto ejecutivo y la ejecución de las obras civiles para conectar Milán con Monza, lo que permitirá extender hacia el norte una línea automática que hoy termina en Bignami, así como un nuevo depósito-taller para el mantenimiento del material rodante.

Las empresas interesadas en llevar a cabo la extensión del metro hacia uno de los principales corredores residenciales e industriales de Lombardía tienen de plazo hasta el próximo 15 de septiembre para presentar sus ofertas.