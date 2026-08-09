El Jamón Serrano 24 de Monte Nevado, elegido mejor jamón serrano de los premios Alimentos de España

El Jamón Serrano 24 de Monte Nevado, elaborado en Segovia, ha sido reconocido como el mejor jamón serrano u otras figuras de calidad reconocidas en la séptima edición de los premios Alimentos de España, según la orden de concesión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El reconocimiento permite a Monte Nevado ampliar su palmarés en estos galardones y consolidarse como la marca más premiada en la historia del certamen, con cinco primeros premios y dos distinciones como finalista en las siete ediciones celebradas, tanto en la categoría de Jamón de Bellota Ibérico como en la de Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas.

La empresa, con más de 125 años de historia, atribuye el reconocimiento a un proceso basado en la selección de las piezas, la curación lenta y natural y el afinado final.

"El Serrano 24 resume la filosofía de Monte Nevado: selección, curación lenta y natural de al menos 24 meses y un afinado minucioso para alcanzar la máxima excelencia de cada pieza", ha explicado el director general de la compañía, Juan Vicente Olmos.

El jamón de bellota ibérico, para Guillén

El premio en la modalidad de Jamón de Bellota Ibérico ha correspondido al jamón presentado por Manuel Guillén, S.A., de Guijuelo (Salamanca), bajo la marca Guillén.

En total, esta séptima edición ha contado con 51 muestras procedentes de todo el territorio nacional: 17 correspondientes a la categoría de jamón serrano u otras figuras de calidad reconocidas y 34 a la de jamón de bellota ibérico.

El jurado ha evaluado características como el aroma, el sabor, la textura y el aspecto visual mediante catas sensoriales celebradas entre el 17 y el 19 de junio en instalaciones del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), en Girona, y del Servicio de Análisis e Innovación en Productos de Origen Animal (SiPA) de la Universidad de Extremadura, en Cáceres.

Con estos premios, el Ministerio de Agricultura busca poner en valor la calidad y diversidad de la producción jamonera española y contribuir a su reconocimiento tanto dentro como fuera de España.

Cremositos del Zújar, mejor queso de 2026

El Ministerio también ha dado a conocer los Premios Alimentos de España a los Mejores Quesos 2026, que reconocen a los productos más destacados en diferentes categorías.

El gran reconocimiento ha recaído en Cremositos del Zújar, elaborado por Arteserena en Campanario (Badajoz), que ha sido elegido mejor queso madurado de oveja y, además, ha obtenido la mayor puntuación global entre todos los galardonados. Por ello, recibe también el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso 2026.

El resto de categorías han quedado distribuidas de la siguiente manera:MQueso madurado de vaca: Alcaidús, de la DOP Mahón-Menorca, elaborado por Alcaidús, en Alaior (Baleares). Queso madurado de cabra: Tío Resti, de la DOP Queso de Murcia al Vino, elaborado por Especialidades Lácteas, en Caravaca de la Cruz (Murcia).Queso madurado de mezcla: Pajarete con manteca y romero, de Lopicomo, en Villamartín (Cádiz). Queso madurado con mohos o queso azul: Savel, de Airas Moniz, en Chantada (Lugo).

En esta edición de los premios de quesos han participado 133 muestras de toda España: 26 de queso madurado de vaca, 49 de oveja, 23 de cabra, 18 de mezcla y 17 de quesos madurados con mohos o quesos azules.

Los premios Alimentos de España fueron creados en 1987 y forman parte de la campaña 'El país más rico del mundo'. Su objetivo es reconocer productos y empresas que destacan por su calidad, innovación y aportación a la gastronomía española, además de contribuir a proyectar la imagen de España como potencia agroalimentaria.