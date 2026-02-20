El Tribunal Supremo de EEUU considera ilegales los aranceles de Trump al vino, jamón y cerdo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos considera que los aranceles impuestos por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a productos como el vino, jamón o cerdo, son ilegales.

"La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ( IEEPA por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye el Alto Tribunal.

Esta decisión sale gracias a que en Tribunal Supremo de Estados Unidos existe una mayoría conservadora, que por una mayoría de 6 a 3 ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad.

De este modo, el Supremo rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA otorgaba al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados. Por su parte el Tribunal Supremo estadounidense indica que la Casa Blanca debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.

Recordando que esta legislación de emergencia no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, añadiendo que "hasta ahora ningún presidente ha leído la IEEPA para conferir tal facultad".

"No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye.

El presidente estadounidense advirtió a mediados de enero de que si la Corte se pronunciaba en contra de las tarifas, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

La resolución del Supremo estadounidense abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.