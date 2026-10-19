Los Juegos Olímpicos de 2032 impulsan la construcción en Australia

Recreación del polideportivo previsto en Moreton, Australia, para los Juegos Olímpicos de 2032

Australia acelera la preparación de sus infraestructuras para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032.

Precisamente este evento ha llevado a las autoridades de Queensland a preparar concursos internacionales para tres instalaciones deportivas dentro de un programa de inversiones que movilizará unos 4.300 millones de euros.

En concreto, se trata de dos centros deportivos cubiertos de nueva construcción, que se levantarán en Logan y Moreton Bay, mientras que en Sunshine Coast se contratará una ampliación de su estadio.

Toda esta planificación persigue, por un lado, dar cumplimiento a las exigencias olímpicas y, por otro, albergar actividades deportivas y comunitarias una vez concluido el evento.

Detalle de los proyectos

El proyecto de Logan contempla un complejo cubierto con nueve pistas y capacidad para 7.000 espectadores durante los Juegos. Se prevé que este nuevo centro acoja competiciones de distintas disciplinas, desde baloncesto y voleibol hasta deportes paralímpicos, de la misma forma que el polideportivo de Moreton Bay.

La financiación de estas actuaciones está respaldada por un acuerdo entre los gobiernos australiano y de Queensland, en el que se establecen además los principales compromisos y calendarios de hasta seis proyectos olímpicos.

Oferta internacional

Para las constructoras internacionales, el programa representa una oportunidad de acceder a un mercado de obra pública de gran dimensión, toda vez que las obras previstas requieren experiencia en estructuras, instalaciones técnicas, gestión de proyectos o coordinación de proveedores.

Pero, además, la celebración de Brisbane 2032 se convierte así en un motor de inversión pública para el próximo lustro, debido a que las infraestructuras deportivas se suman a otras actuaciones previstas en transporte y desarrollo urbano.