La justicia de EEUU paraliza la fusión de Warner y Paramount

Un juzgado de California ha emitido una restricción temporal de 14 días para paralizar la fusión de Paramount Skydance y Warner Bros, una transacción valorada en unos 96.500 millones de euros, después de que los fiscales generales de doce estados de Estados Unidos interpusieran una demanda contra la operación por sus implicaciones sobre la competencia en el sector audiovisual y de la comunicación.

En este escenario, la jueza de distrito de California, Araceli Martínez-Olguín, se ha inclinado por restringir la operación durante un plazo de dos semanas que podría verse incrementado en caso de existir una causa justificada.

De fondo, la necesidad de estudiar si la fusión de dos grandes grupos mediáticos y audiovisuales supondrá "un daño sustancial a las salas de cine, las distribuidoras de cable básico y, en última instancia, al público de todo el país". Y es que Paramount y Warner no son solo dos de los cinco principales propietarios de canales de televisión por cable, sino que también son dos de las distribuidoras de películas de Hollywood más importantes de Estados Unidos.

En concreto, la fusión supone integrar grandes activos del mundo de la comunicación y el entretenimiento, como las cadenas de televisión CNN y CBS, dos estudios cinematográficos, la plataforma de streaming HBO, cadenas de televisión como Nickelodeon y Cartoon Network y franquicias de éxito mundial como Harry Potter, Juego de Tronos, Star Trek o Misión Imposible.

"La adquisición propuesta por Paramount de Warner Bros pondrá fin a esta competencia", rezaba el comunicado emitido por los fiscales cuando presentaron la demanda, en el que argumentaban que los espectadores sufrirían una subida de precios y que la variedad, calidad y cantidad de contenido distribuido a las salas de cine iría en declive.

Los estados incluidos dentro de la demanda son, además de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.