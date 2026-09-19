Kazajistán firma con Rusia la construcción de su primera gran central nuclear

Kazajistán quiere regresar a la generación nuclear. La empresa pública encargada de desarrollar sus nuevas centrales ha firmado con Atomstroyexport, filial de la rusa Rosatom, un contrato para construir una central nuclear en el sur del país.

En paralelo, la financiación empieza a tomar forma. Kazajistán y Rusia ya han firmado en mayo un acuerdo específico por el que Moscú concederá a Astaná un crédito para su construcción.

La zona elegida para la instalación es junto al lago Balkhash, donde se están realizando ya investigaciones geofísicas e hidrogeológicas, se han perforado sesenta pozos y se han recogido alrededor de un millar de muestras de suelo y agua antes de cerrar el diseño de la instalación.

Según el gobierno kazajo, la ubicación tiene por objeto cubrir uno de los grandes centros de consumo eléctrico del país, limitando así la dependencia de electricidad procedente de otras regiones o del exterior.

Gran productor

Este acuerdo pone de relieve la paradoja kazaja: en 2025 produjo alrededor de 26.000 toneladas de uranio, cerca del 40% del total mundial, pero actualmente no cuenta con centrales nucleares comerciales en funcionamiento.

Sí tuvo experiencia nuclear durante la etapa soviética, entre 1973 y 1999, pero la firmada con Rosatom será la primera central construida por el Kazajistán independiente.

Y no pretende ser la última. Dentro de la estrategia de su gobierno figuran otras dos instalaciones, cuyo desarrollo se pretende poner en buena medida en manos de empresas locales, a fin de que favorecer la transferencia tecnológica desde Rusia o China, sus principales socios.