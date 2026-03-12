Kenia ultima la licitación para ampliar y reformar el aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi

La Autoridad Aeroportuaria de Kenia (KAA) está ultimando una licitación pública para la reforma y ampliación del aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi, la principal puerta de entrada internacional y centro de aviación regional del país. Las obras a realizar prevén la construcción de una nueva terminal de pasajeros y la creación de nuevas calles de rodaje, para mejorar el acceso de los aviones a la única pista con la que cuenta la infraestructura.

En la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional, se marcan como objetivos mejorar la infraestructura existente y ampliar la capacidad del aeropuerto cara al futuro, ya que actualmente ya recibe cerca de nueve millones de pasajeros anuales cuando su capacidad prevista es de 7,5 millones. Para 2045 las previsiones apuntan a que la instalación contará con más de 22 millones de pasajeros anuales y se duplicará el tráfico de mercancías actual.

La KAA ha elaborado un plan de actuación en el que se prevé desarrollar una nueva terminal con capacidad para 10 millones de pasajeros adicionales al año, modernizar el sistema de calles de rodaje y construir nuevas vías de apoyo a las aeronaves, desarrollar la infraestructura de esencial, incluyendo la modernización del control de tráfico aéreo, las estaciones de bomberos, las instalaciones de carga, mantenimiento, combustible y servicios públicos; y modernizar las vías de acceso terrestre para mejorar la conectividad y reducir la congestión.