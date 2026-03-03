Licitación abierta en Croacia para la asistencia técnica de un gran contrato ferroviario

La empresa estatal croata HŽ Infrastruktura ha convocado un procedimiento de licitación pública para la prestación de servicios de asistencia técnica para el contrato de construcción del ferrocarril de las tierras bajas (Zagreb-Rijeka), un gran proyecto ferroviario que prevé una inversión total de 3.000 millones de euros en los próximos años.

La licitación está abierta a la presentación de ofertas hasta el 31 de marzo y el importe asciende a 1,5 millones de euros. El contrato se refiere a la prestación de servicios de consultoría para la preparación e implementación del futuro procedimiento de licitación para la ejecución de obras, además de la elaboración de un borrador de contrato y la consultoría final en la fase de ejecución del mismo.

El ferrocarril de las tierras bajas forma parte de tres importantes corredores de transporte transeuropeos: el Mediterráneo, el Mar Báltico-Mar Adriático y los Balcanes Occidentales-Mediterráneo Oriental, que conectan el puerto de Rijeka con Hungría y otros países de Europa Central. El ferrocarril de doble vía planificado estará electrificado y diseñado para velocidades de hasta 160 km/h, y se construirán cinco nuevas estaciones y un apeadero. Dado que la nueva ruta atravesará terrenos muy exigentes, se prevé la construcción de un gran número de instalaciones ferroviarias: 17 viaductos y 14 túneles.

Contrato Alianza

El proyecto de construcción se realizará bajo el modelo de contrato Alianza, que se implementa por primera vez en Croacia y está basado en la colaboración entre el cliente y el contratista. Este modelo se ha aplicado con éxito en grandes proyectos de infraestructura en Estonia, Finlandia, Reino Unido y Nueva Zelanda, especialmente en proyectos con un alto nivel de complejidad técnica e incertidumbre.

Los tramos Karlovac-Skradnik y Skradnik-Krasica-Tijani se encuentran actualmente en la fase de elaboración de diseños conceptuales y obtención de permisos de ubicación que se prevén conseguir para finales de 2026. Con su construcción, la longitud del ferrocarril de tierras bajas de Zagreb a Rijeka será de aproximadamente 175 kilómetros, 56 menos que la longitud actual del trazado.