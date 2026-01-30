Kevin Warsh, elegido por Trump para presidir la Reserva Federal en sustitución de Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado hoy a través de la red Truth Social que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo esperado por los mercados.

Warsh, de 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había convertido en el gran favorito para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo.

Ahora, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.

El Senado cuenta actualmente con 50 senadores republicanos, 48 demócratas y 2 independientes. La ratificación de Warsh solo requiere mayoría simple de la Cámara pero algunos senadores republicanos ya han expresado sus reticiencias a aprobar el nombramiento de otro responsable de la Fed mientras siga el enfrentamiento actual entre Powell y Trump.

El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada ya aseguró que habían llegado a la última fase "cuatro candidatos fantásticos". Donald Trump elogió en su mensaje las cualidades de Warsh que es licenciado por la Universidad de Stanford y obtuvo un doctorado en Derecho en Harvard.

Ortodoxia en política monetaria

Warsh se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal, a los 35 años, y ejerció como miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de 2006 a 2011, como representante de la Reserva Federal ante el Grupo de los Veinte (G-20) y como emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

"Warsh parece ser el más ortodoxo en materia de política monetaria. No esperaría muchos cambios. En todo caso, hará hincapié en el doble mandato, prestando más atención a la dinámica del mercado laboral y centrándose un poco menos en reducir la inflación lo más rápidamente posible", ha avanzado el jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, en declaraciones a Bloomberg.