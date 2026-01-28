La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en medio del enfrentamiento con Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar intactos los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales desde 2022; una decisión que contrasta con la racha de bajadas de 25 puntos básicos en los meses de septiembre, octubre y diciembre.

En medio del enfrentamiento abierto por Trump contra el presidente de la entidad, Jerome Powell, la entidad ha emitido un comunicado en el que no ha descartado otros movimientos en caso de ser necesario, estudiando las lecturas del mercado laboral y la inflación, además de los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por el momento, ha apuntado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que continuará "pendiente" de los riesgos. Eso sí, ha apuntado que "los datos disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido", con el empleo creciendo a un ritmo "bajo" pero con el desempleo mostrando "signos de estabilización", mientras la inflación sigue "algo elevada".

Previsiones

En cuanto a las previsiones sobre los tipos de interés para 2026 y 2027, la horquilla se sitúa entre el 2,9% y el 3,6% en ambos casos; y la evolución macro ha hecho revisar una décima el PIB del país al alza, hasta el 1,7% en 2025. De cara a 2026, se subió en medio punto, hasta el 2,3%; y el de 2027 y 2028 ascienden una décima, hasta el 2% y el 1,9%, respectivamente.

Con respecto al desempleo, la Fed augura que el país tendría una tasa de paro del 4,5% en 2025 y del 4,4% en 2026, sin cambios desde lo estimado hace tres meses. En 2027 se quedará en el 4,2%, una décima menos, al tiempo que en 2028 continuaría igual.

Por su parte, la inflación será del 2,9% a finales de 2025, una décima menos que en septiembre, y la subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos por su mayor volatilidad, estará en el 3%, una décima menos también.

En 2026, el índice general sería del 2,4% y el subyacente de 2,5%, dos y una décima menos, mientras que en 2027 tanto la general como la subyacente coincidirían en el 2,1%, igual que en las estimaciones de septiembre. En 2028 llegarían ambas, al fin, el objetivo del 2%