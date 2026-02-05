Lagarde no da pistas sobre nuevos recortes de tipos pese a la caída de la inflación

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró hoy que la institución que preside y la inflación se encuentran en una "buena posición" y no ha dado pistas sobre la posibilidad de que haya nuevos recortes de tipo de interés en los próximos meses, despues de conocerse esta semana que la tasa de inflación de la zona euro se moderó en enero al 1,7% interanual, en mínimos desde 2024. El dato además coincide con el fortalecimiento del euro frente al dólar y el riesgo de que el efecto desinflacionario de esta situación socave los esfuerzos de la política monetaria del BCE.

"Sin duda, diría que estamos en una buena posición, y la inflación también", ha resumido, subrayando que el BCE no puede depender de un único dato de inflación para fijar la posición de su política monetaria.

De tal modo, sobre el riesgo de que el BCE incumpla a la baja su meta de estabilidad de precios en el medio plazo, la francesa ha recordado que las proyecciones anteriores de la entidad contemplaban esto para 2026, por lo que, de alguna manera, "estamos volviendo a la trayectoria que habíamos anticipado", mientras que, si nos fijamos en nuestro objetivo a medio plazo, "estamos en el 2% en 2027 y en el 2% en 2028".

"Nuestra política monetaria está en buena forma y lo está porque es ágil y está preparada para hacer lo necesario para alcanzar nuestro 2% a medio plazo de forma simétrica", ha asegurado antes de recordar que el BCE se guiará por los datos y tomará decisiones reunión por reunión sin tener una trayectoria de tipos predeterminada

La presidenta del BCE explicó también que durante su reunión de hoy el consejo de gobierno debatió sobre la evolución de los tipos de cambio, después de que el euro marcase máximos de cuatro años la semana pasada frente al dólar. En todo caso, ha apuntado que el impacto de la depreciación del billete verde estaría ya incorporado en las perspectivas de la institución.

El tipo de cambio no es un objetivo

"No fijamos un tipo de cambio como objetivo de política monetaria", ha recordado la presidenta del BCE en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno, aunque también ha apuntado que la entidad reconoce la importancia del tipo de cambio para las perspectivas de crecimiento e inflación.

Siempre seguimos de cerca la evolución del tipo de cambio, y el consejo de gobierno debatió este asunto hoy", ha admitido Lagarde, quien ha añadido que la "considerable depreciación" del dólar frente al euro no es algo exclusivo de los últimos días, sino que se produce "desde marzo de 2025". "Es entonces cuando se observa el cambio significativo", ha señalado.

De este modo, el BCE considera que el impacto de la apreciación del tipo de cambio desde el año pasado "está incorporado en nuestro escenario base". Lagarde ha matizado que el rango actual en el que evoluciona el euro en relación al dólar está muy en línea con el promedio general desde que existe el euro.

Por otro lado, la presidenta del BCE ha defendido que la importancia del rol internacional de una moneda no implica necesariamente su apreciación en relación con otras. "Actualmente existe una moneda que cumple ese rol, pero esto no implica necesariamente que sea fuerte como resultado", ha explicado.

Capacidad de comerciar

En este sentido, para que una moneda desempeñe un papel global y, como resultado, sea poderosa, Lagarde considera necesario desarrollar otros elementos, como un entorno fiable y seguro donde se conozca y respete el estado de derecho, además de una posición sólida frente al resto del mundo y también la capacidad de comerciar con el resto de países.

Asimismo, teniendo en cuenta que uno de los atributos de una moneda fuerte es ser proveedor de liquidez, el BCE está revisando su marco de liquidez para reestructurar su línea de refinanciación, abriendo el acceso y haciéndola más atractiva para otros bancos centrales nacionales fuera de la eurozona y de Europa.