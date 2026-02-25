Lamborghini lleva la exclusividad al límite: solo 29 unidades de su Fenómeno híbrido

El Reventón, el primer Lamborghini de edición limitada, cumple veinte años. Y, para celebrarlo, en Sant'Agata han apostado por la ultraexclusividad: a través de una colaboración con la diseñadora milanesa Elena Salmistraro que commemora, de paso, las dos décadas que también han pasado desde la apertura del Centro Stile de la escudería, se pondrán en circulación únicamente 29 unidades de su Fenómeno.

Se trata de un modelo híbrido al que la marca de Ferruccio incorpora el motor V12 más potente de la historia de Lamborghini combinado con eléctricos para alcanzar una potencia total de 1.080 CV.

La aportación de la mundialmente reconocida diseñadora supone llevar al extremo los rasgos distintivos de la casa, como la icónica firma luminosa en ypsilon o los motivos hexagonales, que alinea con líneas y aristas concebidas para resaltar la luz a través del color y crear "un auténtico Lamborghini".

Todo un manifiesto estético y mecánico para crear una auténtica pieza de colección.