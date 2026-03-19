Lamborghini logra facturación histórica de 3.200 millones en 2025, un 3,3% más

Tras un año récord de entrega de coches, rozando las 10.750 unidades, Lamborghini ha logrado cerrar el año 2025 con los ingresos más altos de su historia: un total de 3.200 millones de euros, lo que supone un 3,3% más que el ejercicio precedente. Además, ha obtenido ingresos operativos de 768 millones de euros, de modo que la rentabilidad alcanza el 24%.

“En un contexto global desafiante, continuamos creciendo, protegiendo la rentabilidad y fortaleciendo aún más el valor de la marca. Nuestra estrategia es clara: disciplina, visión a largo plazo y centralidad del producto”, ha destacado Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini.

En el lado negativo, los ingresos operativos se vieron influenciados por factores exógenos como la fluctuación negativa de los tipos de cambio y los aranceles de Estados Unidos. Con todo, la empresa ha puesto en valor que ese impacto fue absorbido en gran medida gracias a un cuidadoso control de costes. En este punto, el director financiero de Automobili Lamborghini, Paolo Poma, ha subrayado que 2025 fue “un año particularmente desafiante”.

“Hemos cerrado 12 meses financieros y comerciales positivos, salvaguardando nuestro nivel de rentabilidad, lo que nos posiciona entre los actores más rentables del sector global del lujo. Los resultados obtenidos confirman nuestro objetivo de crecimiento sostenible mientras preservamos la rentabilidad", ha enfatizado.

El futuro

Asimismo, el reciente anuncio de un cuarto modelo híbrido refuerza una visión industrial a largo plazo centrada en la creación de valor sostenible sin comprometer el desarrollo futuro de un modelo totalmente eléctrico.

Los de Sant'Agata Bolognese destacan igualmente el éxito del programa de personalización, que, en 2025, supuso la personalización en al menos un elemento del 94% de los coches entregados. Se trata, por tanto, de una palanca de creación de valor y un factor clave para lograr ingresos récord.

Con la vista puesta en 2026, Automobili Lamborghini continuará evolucionando su oferta de productos con una serie de nuevos desarrollos destinados a fortalecer aún más el posicionamiento y el atractivo de la marca en los mercados internacionales.