Lamborghini viste de samurái su superdeportivo híbrido para una edición de solo 25 unidades

Revuelto Impavido. Es la nueva edición especial del superdeportivo híbrido de Lamborghini, que se dedicará en exclusiva al mercado japonés y del que solo verán la luz 25 unidades: una por cada año transcurrido desde la llegada de la marca al país asiático.

Para este homenaje, los de Sant'Agata Bolognese han tomado como referencia el bushido, el código ético tradicional de los samuráis, asociado a valores como el coraje, la disciplina, la lealtad y la determinación. Esa alusión al valor va implícita en la palabra Impavido, y en el modelo se combinan el diseño más reconocible del fabricante italiano con los elementos más arraigados de la cultura japonesa.

Desarrollado a través del programa de personalización de Lamborghini, la decoración exterior del Revuelto Impavido se inspira en las armaduras samuráis, mientras sus líneas nítidas y esculpidas en las puertas y el parachoques trasero evocan el movimiento de un golpe de katana.

Trasera del Lamborghini Revuelto Impavido | Lamborghini

Así, los detalles dorados en toda la carrocería recuerdan al odoshi, los cordones de seda que unían las placas de la armadura samurái, que tradicionalmente expresaban identidad, jerarquía y pertenencia a un clan; al tiempo que el frontal se inspira en el maedate, el escudo que adorna el casco samurái, símbolo de estatus, identidad y protección. Por su parte, los elementos decorativos del techo y los guardabarros hacen referencia al kozane, las placas lacadas de la armadura samurái.

Detalles en el interior del Lamborghini Revuelto Impavido | Lamborghini

La personalización de este modelo se ofrece en cuatro configuraciones exclusivas, dos de ellas brillantes y dos mate. El verde del jade Hisui, la piedra nacional de Japón que simboliza la vida, o el gris de la katana, expresión de lealtad, honor y maestría artesanal, configuran las versiones brillantes; mientras el rojo y el gris oscuro de las armaduras samuráis se plantean como opciones mate.

Gama disponible del Lamborghini Revuelto Impavido | Lamborghini

Bajo esta gama de posibilidades se mantiene la mecánica del Revuelto convencional, el primer eléctrico de alto rendimiento con motor V12 de Lamborghini. Su propulsor atmosférico de 6,5 litros trabaja junto a tres motores eléctricos para ofrecer una potencia conjunta de 1.015 CV. Acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos y supera los 350 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Homenaje a Japón

El Revuelto Impavido sirve al fabricante italiano de superdeportivos de lujo para conmemorar su cuarto de siglo en Japón, uno de sus mercados más consolidados y apasionados de Asia. "Cada uno de los 25 vehículos Revuelto Impavido, numerados individualmente, representa una pieza única de este viaje compartido, inspirado en la apreciación japonesa por la artesanía, el rendimiento y la expresión personal", ha explicado Paolo Sartori, director de Automobili Lamborghini en el país nipón.

"Este proyecto celebra el diálogo entre la excelencia del diseño italiano y la cultura japonesa, creando un vehículo que es inconfundiblemente Lamborghini y profundamente arraigado en el carácter de Japón", ha destacado Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini, a lo que Francesco Scardaoni, director regional de Automobili Lamborghini Asia Pacífico, ha apuntado que esta "celebración simbólica" servirá para "crear conexiones duraderas" con sus clientes en el país asiático.