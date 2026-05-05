Fermín Soneira, el español que definirá el Lamborghini del futuro

Lamborghini apuesta por Fermín Soneira, un ingeniero español, para uno de los puestos más sensibles en el organigrama de la casa: desde su despacho como nuevo director técnico guiará los próximos pasos de la compañía en cuanto a innovación, electrificación y competición.

Soneira, nacido en Gijón en 1972, llega a Sant'Agata Bolognese en un momento de transición, en el que la marca debe avanzar hacia una nueva generación de deportivos híbridos y tecnológicamente más avanzados sin perder de vista el carácter extremo que la ha convertido en icono. "Espero con interés trabajar con el equipo para seguir elevando la excelencia tecnológica y la experiencia de conducción de la marca", ha declarado el español, consciente de lo que ha aportado Lamborghini en términos de rendimiento y diseño a la historia de la automoción de lujo; mientras Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de la empresa, ha expresado su confianza en él a la vista de "su amplia experiencia internacional, su competencia técnica y su visión estratégica".

Y es que Soneira llega desde China, donde ejercía como consejero delegado del proyecto de colaboración entre Audi y Saic, centrada en la creación de una nueva marca del fabricante alemán para el gigante asiático. Tras más de dos décadas en el grupo Volkswagen, sustituirá a Rouven Mohr como director técnico, con responsabilidades en Investigación y Desarrollo y Motorsport. Su antecesor, por su parte, ha sido nombrado ya director técnico de Audi AG.

Es, precisamente, donde inició el asturiano su carrera profesional tras estudiar en la Universidad de Oviedo (España) y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück (Alemania). Pero, a partir del 1 de julio, en su nuevo despacho definirá cómo debe sonar, correr, competir y electrificarse el Lamborghini del futuro.