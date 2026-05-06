Leicester busca operador para un macrocontrato de residuos de más de 280 millones de euros

El ayuntamiento de Leicester ha abierto ya la licitación de un nuevo contrato de recogida y gestión de residuos urbanos, una operación con un valor que supera los 283 millones de euros y que está llamado a sustituir el actual modelo de colaboración público-privada que vence en el municipio en el año 2028.

De este modo, la adjudicación marcará el final de una etapa de 25 años en la gestión de residuos de la ciudad. Actualmente, el servicio está encomendado a una sociedad creada entre el propio ayuntamiento y la empresa Biffa Waste Services, pero la corporación ha decidido modificar el sistema y que sea una empresa la que se encargue de la recogida doméstica, el reciclaje, los residuos alimentarios, la gestión de una estación de transferencia y otros servicios asociados.

Así pues, el nuevo contrato, según la información a la que ha accedido La Región Internacional, está previsto que arranque en mayo de 2028, con una duración de ocho años y la posibilidad de extenderlo durante ocho más.

Esta licitación forma parte de una reforma más amplia del servicio municipal de recogida de residuos. El ayuntamiento británico prevé pasar a un sistema adaptado a las nuevas obligaciones ambientales, optando por la recolección alterna para la fracción resto y los inorgánicos reciclables, sustituyendo las bolsas de un solo uso por contenedores azules con ruedas e implantando la recolección separada de residuos alimentarios.

La operación se produce en un mercado británico de residuos en el que ya existe presencia relevante de empresas españolas. FCC Environment UK, filial de FCC, reforzó su posición en Reino Unido en 2024 con la compra del negocio británico de Urbaser, que incluía contratos municipales de recogida, reciclaje y limpieza viaria.