Licitación abierta en EEUU por más de 100 millones de dólares para construir una planta de residuos

El cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos ha sacado a licitación un contrato para construir una nueva planta de residuos contaminados y remodelar otros tres edificios en la fábrica de municiones de Lake City, situada en la localidad de Independence, próxima a Kansas City.

El contrato incluye el diseño, licitación y construcción de la citada planta. El presupuesto oscilará entre los 100 y los 150 millones de dólares. Se trata de una adquisición competitiva abierta y sin restricciones, abierta a empresas de cualquier tamaño. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 8 de mayo.

Las ofertas presentadas deberán incluir una fianza de licitación equivalente al 20% del precio propuesto o tres millones de dólares, el que resulte menor. Además, se requerirán fianzas de pago y cumplimiento por el monto total del contrato adjudicado, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.