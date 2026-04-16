Licitación abierta en EEUU por más de 100 millones de dólares para construir una planta de residuos
CONTRATO
El contrato incluye también la renovación de tres edificios de una fábrica de municiones próxima a Kansas City
El cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos ha sacado a licitación un contrato para construir una nueva planta de residuos contaminados y remodelar otros tres edificios en la fábrica de municiones de Lake City, situada en la localidad de Independence, próxima a Kansas City.
El contrato incluye el diseño, licitación y construcción de la citada planta. El presupuesto oscilará entre los 100 y los 150 millones de dólares. Se trata de una adquisición competitiva abierta y sin restricciones, abierta a empresas de cualquier tamaño. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 8 de mayo.
Las ofertas presentadas deberán incluir una fianza de licitación equivalente al 20% del precio propuesto o tres millones de dólares, el que resulte menor. Además, se requerirán fianzas de pago y cumplimiento por el monto total del contrato adjudicado, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.
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