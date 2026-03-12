Leonardo, una de las principales empresas europeas de defensa, aumenta un 13% sus beneficios

La compañía italiana de defensa Leonardo ha cerrado 2025 con un beneficio neto atribuido por encima de los 1.220 millones de euros, lo que supone un 13% más que el ejercicio precedente. Y, tras hacer pública una facturación superior a los 19.500 millones de euros, casi un 10% más, ha actualizado su plan industrial para alcanzar los 30.000 en el horizonte de 2030.

Los mayores crecimientos de sus ingresos vinieron dados, según el detalle proporcionado por la empresa, del segmento de helicópteros y aeronaves, con un 11% adicional; mientras el departamento de defensa, electrónica y seguridad subió en facturación un 7,6%.

Y, tras haber logrado en 2025 una cartera de pedidos que supera los 23.700 millones de euros (un 14% más), el director general del grupo transalpino, Roberto Cingolani, ha dado por "cumplidos con éxito" los objetivos fijados. "Superamos todas las expectativas", ha destacado.

Con la vista puesta en los próximos años, ha resaltado que la empresa está preparada para dar servicio en todos los ámbitos, sea terrestre, naval, aéreo o espacial. "Y hemos invertido considerablemente en tecnologías digitales, inteligencia artificial y ciberseguridad", ha concretado.

Nuevo escudo basado en IA

De hecho, ha explicado que la actualización del plan industrial guarda relación, en parte, con los avances en estos campos. Coincide, por tanto, con la presentación hace apenas unos meses del escudo Michelangelo Dome, un sistema de defensa basado en IA y con el que aspira a desbloquear 21.000 millones de euros en nuevas oportunidades de negocio.

"Hoy, Leonardo se presenta al mercado como un actor industrial único, reforzado por el reciente lanzamiento de Michelangelo Dome, una aplicación tangible de la visión multidominio del grupo que contribuirá al desarrollo de capacidades soberanas e interoperables", ha concluido Cingolani en relación a ese escudo capaz de interceptar, rastrear y neutralizar amenazas emergentes en todo el espectro operativo: desde amenazas balísticas e hipersónicas hasta ataques de saturación, así como amenazas de baja altitud y difíciles de detectar, como grandes enjambres de drones.