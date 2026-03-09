La década del rearme de Europa: las compras de arsenal crecieron un 210%

Entre 2016 y 2025, Europa compró un tercio de las armas que se vendieron en todo el mundo, lo que supone que, comparado con la década anterior, sus importaciones de arsenal aumentaron un 210%. Detrás de este volumen está, fundamentalmente, Ucrania, pero no solo: Polonia y Reino Unido coparon buena parte del mercado armamentístico. La percepción de amenaza respecto a Rusia, agravada por la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de sus aliados europeos, explican en buena medida estos datos.

Por detrás del viejo continente, India aparece como el segundo con mayor potencia de rearme en el último decenio, una etapa en la que China salió de la lista de los diez principales compradores debido al aumento en su producción nacional. En cambio, sí figuran países como Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, cuyo principal proveedor —al igual que en el caso de Europa— es Estados Unidos. El top 10 de importadores se completa con Pakistán, Japón, Estados Unidos y Australia.

Estos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo se completan con el mapa de países exportadores, entre los que Estados Unidos ocupa el primer puesto seguido de Francia, Rusia, Alemania y China. Estos cinco países juntos, de hecho, suponen el 70% de todas las ventas de armas en el mundo.

Además, el informe sitúa a Estados Unidos como el principal proveedor de armas de Europa, ya que un 48% de las armas compradas por el viejo continente llegaron de la potencia norteamericana. En cuanto a las exportaciones del país dirigido actualmente por Donald Trump, un 38% fueron para hacia países europeos y un 33% viajaron hacia el medio oriente. Con todo, el principal destinatario de armas estadounidenses fue Arabia Saudí, con un 12%.

En el caso de Israel, tanto sus importaciones como exportaciones de armas han aumentado durante los últimos años hasta convertirse en el séptimo proveedor mundial. Representa el 4,4% del total de las ventas de armas en el mundo y, a pesar de las reticencias de muchos países a seguir fortaleciendo su economía en medio de su ataque a Gaza, en el quinquenio 2021-2025 el 41% de sus ventas fueron a 23 países europeos.

Finalmente, en África disminuyeron las importaciones de armas un 41% en el período analizado, con Marruecos a la cabeza en cuando a adquisiciones.