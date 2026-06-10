Alegría, esperanza y sintonía

Los de Madrid han sido encuentros muy hermosos, comenzando ya por la Eucaristía que he podido celebrar el sábado a las 9 de la mañana en el colegio de San Buenaventura con los 150 peregrinos, sobre todo jóvenes, de la diócesis; además de la participación ese mismo día en la vigilia del papa León XIV en la plaza de Lima, que fue una expresión de fe caracterizada por la presencia de muchísimos jóvenes, entre ellos los de nuestra diócesis. Allí el papa habló de la importancia fundamental de ser testigos de la fe de Jesucristo y de que tenemos que hacer que esa fe resuene a través de nuestra vida transformando la sociedad.

No digamos ya la Eucaristía que hemos vivido en la plaza de Cibeles con motivo del Corpus Christi y, obviamente, en el Madrid Arena, que fue un testimonio de la cultura, para mí excepcional, haciendo presente que la Iglesia hace llegar la fecundidad del Evangelio a todos los pueblos a través de esa cultura, del deporte o de la empresa.

Fueron unas manifestaciones excepcionales, como la del lunes en la experiencia gozosa que hemos podido vivir en nada más y nada menos que un renovado Bernabéu, donde el santo padre y los jóvenes de manera especial de las diócesis madrileñas nos han ofrecido todo un ejemplo a cada uno de nosotros.

Los testimonios que recibieron se habrán quedado de manera muy especial grabados en su corazón

La sintonía y sobre todo la esperanza y la alegría de los muchachos y de las muchachas era muy grande. El encuentro con el santo padre en la vigilia ha sido realmente muy hermoso y para todos ha abierto cauces a su renovada vivencia de la fe y su compromiso con la Iglesia. Estoy convencido de que los testimonios que recibieron se habrán quedado de manera muy especial grabados en su corazón.