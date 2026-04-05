Licitaciones por más de 100 millones de dólares para obras en varias líneas del metro de Nueva York

La autoridad metropolitana del transporte de Nueva York ha sacado a licitación un contrato para realizar obras de reparación de las bases de columnas de varias líneas del metro de la ciudad.

Según la información a la que ha accedido La Región Internacional, la duración prevista de los trabajos es de tres años naturales, lo que sitúa el proyecto en el grupo de grandes actuaciones de obra civil actualmente en cartera dentro del programa de contratación del organismo neoyorquino.

La fecha límite actual de presentación de ofertas para unos trabajos que afectan a corredores situados en Brooklyn y Queens es el 30 de abril de 2026.

Este concurso público se suma a otra que está a punto de ver la luz y que supondrá la mayor licitación de vagones de metro de la historia de la autoridad de transporte local, que prevé hacerse con hasta 2.390 vehículos y renovar así la flota de las seis primeras líneas de subterráneo.