Lille acogerá la nueva Autoridad Aduanera Europea

La ciudad francesa de Lille será la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea que se creará cuando entre en vigor la reforma de la política aduanera común, después de imponerse sobre otras ocho ciudades aspirantes.

Se trata de Málaga (España), Lieja (Bélgica), Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Porto (Portugal), Varsovia (Polonia), Bucarest (Hungría) y Roma (Italia), ciudad esta última que ha llegado hasta la fase final del proceso después de que las otras urbes quedasen descartadas.

Entre los criterios que han pesado en la decisión figuran la fecha a partir de la cual la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la Autoridad Aduanera, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

Esta institución contará con un equipo que podría rondar los 250 empleados y, junto con su misión de coordinar la acción aduanera, estará también el establecimiento de un centro de datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.