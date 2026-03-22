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Nueve ciudades compiten por acoger la nueva aduana de la UE

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La UE decidirá el miércoles entre Lieja, Zagreb, La Haya, Porto, Varsovia, Roma, Bucarest, Málaga y Lille, con la francesa como favorita

Contenedores en el puerto de Barcelona.
Contenedores en el puerto de Barcelona. | Europa Press

La Unión Europea decidirá el miércoles dónde se ubicará la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea; unas instalaciones por las que compiten nueve ciudades de otros tantos países del bloque comunitario.

Se trata de Málaga (España), Lieja (Bélgica), Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Porto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Hungría) y Lille (Francia), que destaca en las quinielas como una de las favoritas.

Todas ellas se han sometido ya al escrutinio de la Eurocámara el pasado mes de enero ante la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

Falta, por tanto, una votación simultánea del Parlamento y el Consejo Europeo para designar a la sede ganadora.

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