Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible

El grupo Lufthansa ha justificado el cierre de su aerolínea de corto radio CityLine, con lo que suprime 20.000 vuelos, en la falta de rentabilidad de sus viajes, especialmente en un contexto en que el precio del queroseno prácticamente se ha duplicado desde el estallido de la guerra en Irán.

Con base en esta decisión, que ahorrará unas 40.000 toneladas métricas de combustible, ya se han cancelado unos 120 vuelos diarios hasta finales de mayo desde Frankfurt y Múnich, si bien todavía se están perfilando el resto de los ajustes.

Además, mientras el personal de la aerolínea ha recibido alternativas para continuar su carrera dentro del grupo, tal y como ha indicado la empresa, sus 27 aviones ya han sido retirados.

No obstante, la renovación de la flota de Lufthansa no se ceñirá solo a estas aeronaves, que se encontraban ya al final de su vida útil y registraban elevados costes operativos. Otros seis aviones de largo radio se despedirán a la vuelta del verano y, en una tercera fase, cinco vehículos más se quedarán en tierra.

Pese a estos recortes, el grupo aseguró la semana pasada que tiene cubiertas sus necesidades de combustible en un 80%, lo que solo obliga a adquirir a precio de mercado el otro 20%. Sin embargo, estas medidas buscan reducir ese porcentaje a la mitad, al 10%.