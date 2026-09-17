De Google a Anthropic: Cristina Pitarch, la directiva elegida para el desembarco de Claude en España

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial responsable de Claude, ha anunciado la apertura de su primera oficina en España, que se ubicará en Madrid y se convertirá en la séptima sede de la tecnológica en Europa tras las de Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán.

Detrás de esta decisión están la fuerte demanda de IA y la rápida adopción de la tecnología en España, pues su tasa de incorporación de Claude —según sus informes internos— es 2,7 veces superior a la esperada en función del tamaño de su población.

Al frente de esta nueva delegación estará Cristina Pitarch, madrileña con más de quince años de trayectoria profesional en compañías como Google o Salesforce. En su último puesto, esta licenciada en Derecho por ICADE con MBA en Berkeley, California, ejerció como directora general para EMEA en Google Cloud Security.

Tras confirmarse su nuevo cargo, ha destacado que España "es la sede de algunas de las empresas más grandes de Europa y de las startups más innovadoras" y ha apuntado que el país cuenta con las condiciones necesarias para "liderar la seguridad en materia de IA, no solo en el sur de Europa, sino también como referente para todo el mundo hispanohablante".

Las soluciones de IA de Anthropic están implantadas ya en grandes empresas españolas como Santander, CaixaBank, BBVA, Telefónica, Ferrovial o Indra.