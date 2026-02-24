Marc Murtra cobró 5,23 millones de euros su primer año como presidente de Telefónica

En su primer año al frente de Telefónica, Marc Murtra ha percibido un salario total de 5,23 millones de euros, lo que supone que pasa a percibir el mismo sueldo fijo que su predecesor, José María Álvarez-Pallete, y a multiplicar por cinco las retribuciones asignadas que tenía como presidente no ejecutivo de Indra.

Pese a que el salario es el mismo, según consta en el informe de remuneraciones depositado por Telefónica en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pallete percibió antes de su salida de la teleco un montante total de 9,5 millones al que se añadió una suerte de indemnización por encima de los 23,5 millones de euros. La diferencia estriba en que la incorporación de Murtra se realizó con el año iniciado —a mediados de enero—; lo que habilitó al anterior presidente para hacerse con la retribución variable correspondiente a 2025 que, en cambio, no recibió el actual directivo.

Y, si bien el sueldo del máximo responsable de Telefónica no ha variado, lo que sí lo ha hecho es la política de retribuciones por salida de los directivos, que se reduce a la mitad (dos anualidades); algo que, no obstante, no afectaría al actual CEO de la compañía, Emilio Gayo, quien "mantiene las condiciones" en las que se había incorporado previamente al grupo.

Por su parte, Gayo —quien ejerció desde el 6 de marzo— percibió en 2025 una retribución de 4,51 millones de euros; una cifra alejada de la cuantía del consejero delegado saliente, Ángel Vilá Boix, que sumó unos 16 millones a su 17,4 millones de euros por cese.

En conjunto, el consejo de administración de Telefónica percibió una retribución que roza los 92.000 millones de euros en 2025; una cifra muy superior a la de 2024 y que guarda relación con los cambios que tuvieron lugar en su composición.