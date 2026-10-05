La mayor petrolera del mundo advierte de que reponer las reservas de crudo llevará años tras la reapertura de Ormuz

El bloqueo del estrecho de Ormuz al tránsito de petroleros ha provocado la crisis de suministro energético más grave en muchos años y las consecuencias empeorarán a medida que "se prolongue la interrupción".

De ello ha alertado Amin H. Nasser, presidente y consejero delegado de Saudi Aramco, quien ha advertido asimismo de que "reponer los inventarios podría llevar hasta dos años" una vez reabierto este estratégico paso del crudo procedente del golfo Pérsico.

Consciente de la profunda interconexión entre la seguridad energética, la seguridad económica y los acontecimientos geopolíticos, el CEO de la mayor petrolera del mundo ha puesto el foco en que el margen de seguridad del suministro "es alarmantemente reducido" y en que las personas más vulnerables son las primeras en sufrir las consecuencias cuando la energía escasea o se vuelve inaccesible.

Al hilo de ello, y después de que los países del G7 acordaran liberar otros cien millones de barriles, desde el Foro de inteligencia energética que se está celebrando en Londres ha señalado que este tipo de decisiones "pueden dar un respiro", pero no solucionan el problema a largo plazo.

De hecho, a su modo de ver, hasta que el estrecho de Ormuz no reabra por completo y se recupere la confianza, la presión sobre el crudo continuará. "Incluso entonces, reponer los inventarios y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda podría llevar hasta dos años", ha concluido.