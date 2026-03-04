El mercado náutico español cae ligeramente, pero con un repunte en la venta de veleros
SEGMENTO PREMIUM
Baleares, Murcia y Barcelona son las provincias con mayor número de adquisiciones en los primeros meses del año
El mercado náutico en España registró 468 matriculaciones de embarcaciones de recreo en los dos primeros meses del año (incluidas motos de agua), lo que supone una cáida del -1,3% respecto a febrero de 2025, pero con una evolución más favorable con el dato positivo del crecimiento registrado en el mes de febrero (+3,9%). según los datos de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).
El segmento de hasta 6 metros continúa concentrando la mayor parte del mercado en el acumulado enero-febrero, con 321 matriculaciones (68,6% de cuota). Le siguen las esloras de 6 a 8 metros, con 68 unidades (14,5%), y el tramo de 8 a 12 metros, con 44 matriculaciones (9,4%).
En cuanto al tipo de embarcación, los barcos a motor mantienen el liderazgo en el acumulado enero-febrero con 220 matriculaciones (+3,3%), seguidos de las motos de agua que matriculan 96 unidades (-30%). Las neumáticas plegables alcanzaron las 75 matriculaciones (-3,8% ), mientras que las neumáticas semirrígidas suman 47 registros y caen también un 6%. Como dato positivo, mejora el registro de embarcaciones a vela, con 20 matriculaciones y un crecimiento del 17,6%.
El mercado de alquiler (chárter) mejora en el acumulado del año al registrar 118 matriculaciones, lo que supone un -5,6% interanual y el mejor dato de los últimos meses.
Baleares, Murcia y Barcelona, en cabeza
Hasta febrero de este año, las Islas Baleares concentran el mayor volumen de matriculaciones, con 69 unidades (14,7% del total) y un crecimiento del 4,5% en lo que va de año. Le siguen Murcia (12% del mercado náutico) con un aumento del 40% de sus matriculaciones, Barcelona (8,5% del mercado) que registra 40 matriculaciones y cae un 32% y Alicante (7,9% del mercado), con 37 matriculaciones y una caída del 23%.
