El grupo náutico Ferretti cierra 2025 con incremento de pedidos y un beneficio de 90,1 millones

El grupo náutico Ferretti, especializado en el sector de yates de lujo, cerró el ejercicio de 2025 con un Ebitda de 202,8 millones de euros (+6,7%) y con ingresos netos por yates nuevos de 1.231,7 millones, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2024 y supera el rendimiento del mercado de referencia.

El beneficio neto alcanzado durante el ejercicio fue de 90,1 millones de euros (+2,2%). La cartera de pedidos del grupo alcanzó los 1.715,7 millones, lo que supone un 3,1% más que al cierre de 2024.

Durante la reunión del consejo de administración del grupo, celebrada hoy, se ha aprobado el plan de incentivos a corto plazo para el período 2026-2029, se ha concluido el proceso de autoevaluación del consejo y se ha dado el visto bueno a as directrices sobre su composición.

El director general del grupo, Alberto Galassi, aseguró que 2025 ha sido un año "desafiante" para la industria náutica mundial, con condiciones de mercado muy selectivas. "Logramos todos los objetivos que nos habíamos fijado, interpretando con precisión la dinámica del mercado y, como resultado, obteniendo un rendimiento excepcional: los ingresos crecieron más rápido que el sector de referencia y los márgenes mejoraron significativamente", indicó Galassi.

Construir mejores barcos

"Nuestro objetivo no es construir más barcos, sino construir mejores barcos, con características cada vez más distintivas. Contenido tecnológico, de diseño y estilo, capaz de atraer incluso a la clientela más selecta",indicó el directivo de Ferretti, quien destacó también que la fortaleza de las marcas del grupo "es un activo competitivo reforzado por la innovación, la excelencia del producto y el control directo de la cadena de valor estratégica".

Como objetivos del grupo cara al futuro, Galassi citó el crecimiento rentable, el liderazgo en el sector y la creación de valor a largo plazo para todos los grupos de interés.