Miami busca promotores privados para desarrollar vivienda en suelo público

Una estación del corredor Metro Express de Miami-Dade, junto al que el condado impulsa nuevos desarrollos residenciales vinculados al transporte público.

Miami-Dade ha abierto un proceso para seleccionar a un promotor privado que desarrolle una parcela pública situada junto a la futura estación del nuevo corredor de transporte. El suelo suma aproximadamente 22.700 metros cuadrados, y deberá albergar un proyecto de gran escala de ámbito residencial vinculado al transporte público.

La convocatoria busca un socio con capacidad para financiar, construir, operar, gestionar y comercializar el desarrollo. El esquema previsto es de joint development: el condado aporta el emplazamiento y el adjudicatario privado asume el desarrollo y la explotación del activo bajo las condiciones que se acuerden.

El proyecto deberá tener un uso principalmente residencial, aunque podrá incorporar otros componentes compatibles con un desarrollo mixto. Entre las condiciones figura que al menos el 12,5% de la superficie residencial se destine a vivienda de alquiler para rentas bajas y medias, además de otras posibles fórmulas de vivienda asequible.

La actuación se integrará en el nuevo corredor rápido de autobuses que conecta Dadeland South con el sur del condado. Miami-Dade pretende así concentrar vivienda y servicios alrededor de una infraestructura de transporte de alta capacidad y reducir la dependencia del vehículo privado.

Aunque el condado no ha fijado un valor contractual cerrado, lo que sí ha fijado es el plazo para presentar propuestas, que vence el 17 de agosto, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

A partir de ahí, la inversión dependerá de la propuesta seleccionada, la densidad autorizada y la estructura financiera, aunque el tamaño del suelo y el alcance residencial convierten la operación en una oportunidad relevante para promotores e inversores especializados en desarrollos urbanos ligados al transporte.