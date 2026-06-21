La legendaria mansión de 'Scarface' sale al mercado por 237 millones de dólares en Miami

Hay casas de lujo y luego están las propiedades que forman parte de la cultura popular. La mansión que apareció en la película Scarface, protagonizada por Al Pacino, como residencia del mafioso Frank López ha salido al mercado por 237 millones de dólares y la ambición de establecer un nuevo récord inmobiliario en el sur de Florida.

Interior de la mansión de Scarface, en Miami | Coldwell Banker

Situada en Key Biscayne, con vistas al perfil urbano de Miami, la propiedad ocupa casi una hectárea. La vivienda supera los 12.000 metros cuadrados construidos y dispone de aproximadamente 263 metros lineales de fachada frente al agua. Gracias a esa longitud extraordinaria incluso para los estándares del lujo norteamericano, cuenta con varias zonas de atraque incluso para grandes yates.

Exterior de la mansión de Scarface, en Miami | Coldwell Banker

Pero la historia de esta vivienda, que conserva entre los elementos más reconocibles del largometraje de Brian de Palma el icónico ascensor de cristal, no comienza aquí. En la década de los 70 formó parte del complejo utilizado por el presidente Richard Nixon como residencia invernal, por lo que cuenta asimismo con una gran plataforma para helicópteros.

Mansión de Scarface en Miami | Coldwell Banker

Según The Wall Street Journal, la propiedad pertenece actualmente al inversor John Devaney, que la adquirió a comienzos de los 2000 por unos 30 millones de euros y que pretende ahora aprovechar la oportunidad que le ofrece el auge de las grandes fortunas.