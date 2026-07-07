Microsoft anuncia 6.400 despidos y reestructura su división Xbox

Microsoft ha anunciado un nuevo ajuste de plantilla que supondrá la eliminación de 6.400 puestos de trabajo, una reestructuración que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox y que forma parte de la reorganización del grupo para adaptarse a la nueva estrategia centrada en la inteligencia artificial.

En una primera fase, la compañía despedirá a 4.800 empleados, el 2,1% de su plantilla mundial. De ellos, 1.600 corresponden a Xbox, división que prevé además otros 1.600 recortes durante su nuevo ejercicio fiscal, elevando el total de despidos anunciados a 6.400.

Microsoft ha asegurado que la medida no responde a una sustitución directa de trabajadores por inteligencia artificial, sino a la transformación de los procesos de trabajo, la automatización de tareas y la evolución de las necesidades de los clientes.

En el caso de Xbox, la reestructuración también contempla el cierre de cuatro estudios de desarrollo de videojuegos y una profunda reorganización interna para reducir costes. La consejera delegada de Xbox, Asha Sharma, reconoció que la división opera con márgenes muy inferiores a los de otras plataformas del sector y que afronta la actual generación de consolas con una base de usuarios menor y una estructura de costes más elevada.

Entre las medidas previstas figura la reducción de los niveles jerárquicos, que pasarán de catorce a un máximo de cinco, además de una simplificación de los procesos tecnológicos y un recorte del 50% en el gasto con proveedores.

La reorganización también alcanzará al área comercial de Microsoft, coincidiendo con la puesta en marcha de Microsoft Frontier Company, la nueva unidad dedicada a acelerar la implantación de soluciones de inteligencia artificial en empresas. La compañía anunció recientemente una inversión de 2.500 millones de dólares y la movilización de hasta 6.000 empleados para reforzar esta nueva división, que aspira a convertirse en uno de los principales motores de desarrollo de IA de la empresa.