A licitación una instalación de geotermia para el aeropuerto de Madrid

Aena, el gestor aeroportuario español, ha sacado a licitación la redacción del proyecto y la ejecución de una nueva instalación de geotermia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una actuación valorada en 14 millones de euros que forma parte de la estrategia de descarbonización de los aeródromos de España.

Con el plazo para presentar ofertas abiertas hasta el 14 de julio, la futura infraestructura debe aprovechar la temperatura estable del subsuelo para generar energía destinada a los sistemas de climatización del aeropuerto. Para ello, se prevé la construcción de un campo geotérmico compuesto por 400 pozos de 140 metros de profundidad, conectados a bombas de calor que transferirán la energía térmica a las instalaciones aeroportuarias.

Según Aena, la producción renovable obtenida permitirá cubrir parte del consumo base de climatización de Barajas y generará una cantidad de energía equivalente a la utilizada por unos 1.700 hogares. Así pues, la actuación no solo busca reducir el uso de combustibles fósiles, sino que también persigue reforzar el autoabastecimiento energético de uno de los mayores aeropuertos europeos.

El contrato incluye tanto el diseño como la construcción de la instalación, con un plazo de ejecución de 26 meses. Además, el adjudicatario deberá asumir el mantenimiento de la infraestructura durante dos años una vez finalizadas las obras.

Más allá de la cuantía económica, el proyecto refleja una tendencia cada vez más visible en el sector aeroportuario: la búsqueda de fuentes de energía renovables propias para reducir costes operativos y emisiones. Y, tras las inversiones en autoconsumo solar de los últimos años, la geotermia se abre paso como una nueva vía para transformar las grandes infraestructuras de transporte en consumidores energéticos más autónomos y sostenibles.