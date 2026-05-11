Milán saca a concurso su concesión de transporte público por 1.250 millones de euros
oportunidad
El objetivo de este nuevo pliego es mejorar los servicios urbanos e interurbanos en varios puntos del norte de Italia
La movilidad metropolitana de Milán entra en una nueva fase. La agencia pública que coordina el transporte local en el entorno de la ciudad italiana ha sacado a concurso una concesión por casi 1.250 millones de euros para gestionar, durante siete años, varios servicios por carretera.
En concreto, según la documentación a la que ha accedido La Región Internacional, el procedimiento se divide en varios lotes y abarca servicios urbanos e interurbanos en el norte de Italia, incluye el área de Milán, Monza, Brianza, Lodi y Pavía.
No se trata, por tanto, de una compra de autobuses por parte de la administración pública, sino de la gestión del servicio y de su dotación con más frecuencias, nuevos enlaces, integración con la red ferroviaria y un sistema de información en tiempo real para el usuario.
Los interesados en dar servicio a un territorio clave para la actividad logística y empresarial de la región lombarda tienen de plazo para presentarse hasta el 30 de septiembre.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Alcaldes de Baixa Limia se arman contra el fuego
ALMODÓVAR, LOS JAVIS Y SOROGOYEN
Cannes arranca con las películas españolas como grandes protagonistas
¿Otra ciudad es posible?
CAMPUS DE OURENSE
El castro de las islas Cíes estuvo ocupado desde época castrexa