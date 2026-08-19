Moderna y Merck se disparan en Bolsa tras el éxito del ensayo de la primera vacuna contra el melanoma

El éxito del ensayo de la primera vacuna contra el melanoma ha empujado espectacularmente los valores en Bolsa del laboratorio estadounidense Moderna, que ha llegado a anotarse un auge del 130%, y aupado más modestamente el precio de las acciones de la farmacéutica norteamericana Merck, que ha registrado una subida de dos dígitos en Wall Street.

Así, frente a los 63 dólares que rozaban los títulos de la primera en el día de ayer, el anuncio ha llegado a lanzarlos por encima de los 161; mientras en el caso de la segunda han pasado de cotizar en la Bolsa de Nueva York a 135 dólares a rondar los 150.

La subida ha llegado tras anunciar buenas noticias en relación con los resultados preliminares del ensayo clínico de su vacuna contra el melanoma: logra retrasar el regreso del cáncer y dilata el desarrollo de metástasis.

Para conseguir las "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" que han anunciado hoy, ambas compañías han trabajado en la combinación una terapia de ARNm basada en la tecnología que Moderna desarrolló para su vacuna contra el covid y Keytruda, el tratamiento de inmunoterapia ya comercializado por Merck. El ensayo, realizado con 1.137 pacientes con melanoma, continuará desarrollándose para evaluar también otros criterios, como la supervivencia global de las personas con cáncer cutáneo.

Camino hacia la comercialización

Los datos anunciados hoy, que serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes, suponen el primer resultado positivo en fase tres —la última antes de la comercialización— de una vacuna oncológica de estas características.

"Estos primeros resultados refuerzan la promesa de un enfoque más personalizado para el tratamiento del cáncer", ha destacado el presidente de Merck, Dean Y. Li, en coincidencia con la opinión de Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, que ha considerado el actual "un momento crucial para la investigación oncológica". "Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", ha reivindicado.