Las oportunidades de la Bolsa ya no están donde todo el mundo mira

Las grandes tecnológicas ya no son la única apuesta sobre la mesa. Tras años como las grandes protagonistas, el foco de los expertos comienza a desplazarse hacia segmentos y mercados que han pasado más desapercibidos en los últimos tiempos: las pequeñas cotizadas de Estados Unidos, los mercados emergentes y Japón se configuran como las áreas con mayor potencial bursátil para la segunda mitad de 2026.

Es parte de un análisis elaborado por la gestora británica de inversiones Schroders, que atribuye una revalorización cercana al 23% a las small caps de Estados Unidos, un porcentaje muy superior al de las compañías grandes estadounidenses, que han limitado su revalorización al 10% en el primer semestre del año. Frente a ello, las empresas de gran capitalización de los mercados emergentes alcanzaron una mejora de 24% y las large caps japonesas avanzaron un 16% en el mismo periodo.

Los 7 Magníficos, 0%

En detalle, para el total de la renta variable del país norteamericano, sin distinción por segmentos, la gestora prevé una revalorización del 24% a cierre de este ejercicio y de un 19% en 2027.

En todo caso, refleja que las compañías de crecimiento (growth) y los índices equiponderados (equal-weighted) de Estados Unidos avanzaron un 9% y un 11%, respectivamente; mientras los Siete Magníficos —Nvidia, Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta y Tesla— cerraron el primer semestre con una rentabilidad próxima al 0%. De manera individual, Tesla (-6%), Meta (-15%) y Microsoft (-23%) sufrieron las mayores caídas, contrarrestadas por Alphabet (14%), Nvidia y Apple (+7%) y Amazon (+3%).

Mercados emergentes, +60%

En paralelo, el director de Investigación Estratégica de Schroders, Duncan Lamont, ha apuntado que las firmas de las economías en desarrollo se anotarán un crecimiento superior al 60% y de un 23% adicional en el año siguiente. "Las previsiones de beneficios para 2026 siguen revisándose al alza en muchos mercados. Los mercados emergentes están en pleno auge", ha recalcado.

En ese contexto, en el primer semestre de este año, las compañías de crecimiento registraron la mayor subida bursátil, con un avance del 25%, un punto más que las large caps (+24%), que a su vez superaron a las value (+23%) y las small caps (+13%).

Pese a estos datos, Lamont ha subrayado que más del 80% de las empresas de los mercados emergentes han registrado una rentabilidad inferior a la del conjunto del mercado, debido a que el buen comportamiento del índice está muy concentrado en las compañías de semiconductores de Corea del Sur y Taiwán.

Europa, entre los rezagados

En cuanto a Europa sin contar con el mercado británico, la firma de inversión ha resaltado el mejor comportamiento de los segmentos value, large caps y growth, con una apreciación del 9%; mientras las small caps limitaron su incremento bursátil al 4%.

En Reino Unido, por su parte, el value fue el índice más alcista, al subir un 10%. Por detrás, se ubicaron las grandes empresas (+6%), las de pequeña capitalización (+2%) y las que se encuentran en fase de crecimiento (+1%).

Por sectores, destaca especialmente el de las tecnologías de la información, que cerró el semestre con una apreciación de cerca del 30%, seguido del energético (+18%) y el industrial (+16%).