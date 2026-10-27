Mumbai busca socio internacional para un puerto deportivo de casi 90 millones de euros

Mumbai quiere transformar parte de su histórico puerto en un gran centro para la navegación recreativa, de modo que ha sacado a licitación internacional unas instalaciones valoradas en cerca de 90 millones de euros.

Con el plazo abierto para recibir ofertas hasta el próximo 15 de diciembre, y las obras para construir el dique de protección o los pantalanes ya en marcha, la previsión es que el proyecto de la ciudad india ocupe 37 hectáreas de agua protegida y pueda acoger hasta 604 yates cuando esté completamente terminado.

Sin embargo, la inversión no se limitará al estacionamiento de embarcaciones. El futuro complejo incluirá una terminal, una escuela de vela, un club náutico, talleres de reparación, una estación de combustible y espacios comerciales y de restauración, además de un hotel de cinco estrellas y espacios para ferias y eventos.

De hecho, la empresa seleccionada financiará y desarrollará estas instalaciones, además de gestionar el puerto deportivo durante 45 años.