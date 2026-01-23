El mundo no volverá a ser como antes de la guerra arancelaria de Trump, según la OMC

El mundo no volverá a ser como era antes de las tensiones comerciales desatadas con la introducción de aranceles globales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, para quien se trata de "la mayor disrupción en 80 años" y, por ello, puso en duda que "las cosas vuelvan a la normalidad".

Con todo, durante un coloquio en el Foro Económico Mundial, que concluye este viernes en Davos (Suiza), la nigeriana ha admitido que eso no quiere decir que las cosas vayan a ir "mal", algo que ha relacionado con el hecho de que el sistema está "extraordinariamente bien construido", de modo que incorpora una cierta resiliencia ante todas las disrupciones que están sucediendo. "Se necesitará mucho para destruirlo", ha apostillado.

Con todo, ha señalado que la lección a extraer del mundo en el que vivimos es la necesidad de diversificar las relaciones comerciales para no depender excesivamente de un solo actor, como podrían ser Estados Unidos o China.

Sobre esta cuestión, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha reconocido que se trata de una situación en la que hay que plantearse "un plan B o planes B". No obstante, y sin dejar de admitir que es necesario identificar mucho más y mejor las debilidades y dependencias, ha puesto en valor que, desde un punto de vista económico y empresarial, "todos dependemos unos de otros". "Tenemos vínculos muy fuertes", ha recalcado.

Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha apuntado que el mundo actual es más propenso a las crisis, con sorpresas desde la geopolítica, la tecnología y el clima, lo que tiene grandes repercusiones porque "no estamos tan acostumbrados a un entorno tan cambiante".