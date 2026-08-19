Nokia saldrá de China antes de que termine el año

Nokia tiene decidido poner fin a su actividad en China a lo largo de los próximos cuatro meses. Con un plan por fases para proceder al cierre de sus instalaciones en el país, la teleco finlandesa pondrá fin a casi cuatro décadas de presencia en el gigante asiático, donde ahora se encuentra acorralado por la competencia nacional.

Según los planes de la compañía tecnológica, tras esta salida gradual únicamente permanecerán en el país los servicios posventa, lo que implica que el grueso del empleo será destruido, tal y como ha revelado el periódico South China Morning Post. A cierre del pasado año, Nokia contaba con unos 7.200 trabajadores entre China continental, Hong Kong y Taiwán.

Si bien por el momento Nokia no ha confirmado este paso, la información llega apenas una semana después del anuncio de cierre de su centro de I+D en la ciudad china de Hangzhou, con lo que se liquidarán unos 1.600 puestos de trabajo. Según explicó entonces, esta decisión se enmarca en una serie de medidas enfocadas a "alinear mejor sus operaciones en China con el modelo operativo global de Nokia".