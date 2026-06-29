Reino Unido y EEUU crean un gigante de las telecomunicaciones para competir por las redes de la IA

Reino Unido y Estados Unidos alumbran un nuevo gigante de las telecomunicaciones corporativas. La británica BT y la norteamericana Verizon han acordado fusionar sus negocios internacionales para empresas en una sociedad conjunta al 50%, diseñada para prestar servicios de conectividad, nube y ciberseguridad a grandes multinacionales.

La nueva compañía, centrada en el segmento de grandes empresas, administraciones y organizaciones que necesitan redes privadas, comunicaciones seguras y capacidad para operar en distintas jurisdicciones, nacerá con unos ingresos anuales combinados de 4.000 millones de dólares, más de 3.000 clientes y presencia en más de 180 países.

La operación, que está sujeta a las autorizaciones regulatorias y se espera que esté cerrada el año próximo, llega en plena transformación del negocio de las telecomunicaciones. La expansión del negocio de la IA, el uso masivo de servicios en la nube y la necesidad de conectar centros de datos están elevando la demanda de redes de baja latencia, así como mayor seguridad y más capacidad para mover grandes volúmenes de información.

De hecho, Verizon destaca que la alianza "creará una potente plataforma para clientes multinacionales en un mundo centrado en la nube y preparado para la inteligencia artificial", al ampliar su capacidad para prestar servicios globales. Para BT, por su parte, la operación encaja en su estrategia de repliegue hacia su mercado doméstico, donde está invirtiendo en "redes y servicios de próxima generación".