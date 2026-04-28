Una nueva marina para superyates en Estados Unidos

Una nueva marina para superyates ha abierto oficialmente sus puertas en el frente fluvial de Georgia: 105 amarres, capacidad para embarcaciones de hasta 107 metros de eslora y una oferta orientada a reforzar el atractivo náutico y turístico de la costa sureste de Estados Unidos.

Tras el corte de cinta del IGY Savannah Harbor Marina, la ciudad se sitúa ya en la red internacional de destinos náuticos prémium y en el mapa de las escalas para grandes embarcaciones.

No obstante, la marina llevaba operando parcialmente desde julio del pasado año y, según IGY, ya ha recibido superyates en tránsito, cruceristas de la Intracoastal Waterway, usuarios locales y navegantes procedentes de otros mercados náuticos. La instalación ofrece contratos temporales y anuales, con una propuesta orientada tanto a grandes yates como a embarcaciones de menor tamaño.

Cuenta con 105 amarres, cerca de 500 metros lineales de atraque y capacidad para recibir barcos de hasta 107 metros de eslora. Destaca además su acceso a aguas profundas, una dársena protegida y el único servicio de combustible en varios kilómetros, con diésel marino y gasolina, mediante surtidores de alta velocidad.

Nueva fachada

El proyecto forma parte de una transformación más amplia junto al río Savannah, impulsada por Savannah Harbor Partners. La zona, en Hutchinson Island, tiene como ancla el centro de convenciones de la ciudad, que acoge más de 200 eventos al año, y cuenta ya con apartamentos de lujo y planes para incorporar restaurantes, comercios y nuevos servicios hoteleros.

La apertura consolida a la marina como una pieza central del nuevo frente marítimo de Savannah: un punto de entrada para visitantes náuticos, pero también un elemento de activación urbana en una zona conectada por ferry con el casco histórico, con sus calles adoquinadas y su arquitectura colonial. Para IGY, que opera 24 destinos en 14 países, Savannah añade una escala estratégica a una cartera que ya incluye marinas en América, Europa y Oriente Próximo.